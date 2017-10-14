بالفيديو.. الأهلي يسحق الشباب بخماسية في الدوري السعودي للمحترفين

المواطن ـ محمد سلام

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه نادي الشباب؛ بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في قمة لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وضيفه الأهلي بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق اللاعب عمر السومة في الدقيقة 3، ثم عادل النتيجة خالد الكعبي للشباب في الدقيقة 8، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 11، ثم سجل معتز هوساوي الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني سجل الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب حسين المقهوي، وأحرز الهدف الخامس من ضربة جزاء نفذها ليوناردو سوزا في الدقيقة 83، وقلص سعد الأمير النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لصالح الشباب في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليحتل صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الشباب عند في أرلمر كز بالمسابقة.







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