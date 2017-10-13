بالفيديو.. الاتحاد يتعادل مع أحد ويواصل نزيف النقاط

المواطن ـ محمد سلام

تعادل الاتحاد إيجابيًّا؛ بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أحد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم على أحد في الدقيقة 10 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل أحد سريعا عن طريق فيجريدو في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها ليوناردو في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل الاتحاد هدف التعادل عن طريق أحمد العكايشي في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، وأصبح رصيد أحد 4 نقاط في المركز الثالث عشر، مؤقتًا في جدول ترتيب المسابقة قبل استكمال باقي المباريات.







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