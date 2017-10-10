بالفيديو.. البطل الدوسري يكشف لـ”المواطن” تفاصيل إنقاذ محطة وقود من حريق كارثي بالرياض

المواطن - وليد الفهمي - الرياض

كشف المواطن سلطان بن محمد حزيم الدوسري تفاصيل إنقاذ محطة بحي حطين بالرياض من حريق كارثي كاد يودي بحياة العشرات بعد اشتعال مركبة داخل المحطة.

وأوضح الدوسري لـ”المواطن” أن بداية فصول الحادثة وقعت بعد انتهاء صلاة المغرب، حيث فوجئ باشتعال الحريق بمركبة من نوع هيونداي، وكان بها مقيم مصري وابنه، وذلك بعد خطأ من قِبل عامل المحطة وذلك بعدما قام برمي خرطوم البنزين لأسباب غير معلومة تحت المركبة التي اشتعلت النار بها.

واستكمل الدوسري: “قمت وعلى الفور بتحريك مركبتي لإخراج المركبة من المحطة، ومن ثم غيرت اتجاه إخراج المركبة في أسرع وقت ممكن؛ حتى لا يتسبب الحريق في حدوث ما لا يحمد عقباه، مبيناً أن مركبته، والتي تعرضت للحريق من الجانب الأيمن والإطارات، ليست بأغلى من حياة المتواجدين وقت الحادثة بالمحطة”.

وأضاف بعد ذلك حاولنا أكثر من مرة إطفاء الحريق بعدد من عبوات الطفايات حتى تم إخماده بفضل الله، دون حراك من قبل بعض المتجمهرين، والذين لم يقوموا إلا بتوثيق الحادث بهواتفهم الذكية دون تدخل لإنقاذ المكان من حادثة كادت أن تؤدي بحياة الجميع في أي لحظة.







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