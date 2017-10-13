بالفيديو.. البكيري يفتح النار على حارس الاتحاد بعد هدف أحد

المواطن ـ محمد سلام

وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري انتقادات حادة إلى حارس مرمى نادي الاتحاد، فواز القرني، بعد ولوج هدفين في مرماه خلال مباراة الاتحاد أمام أحد، في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يلعب الاتحاد مع ضيفه أحد حاليًّا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وكان الاتحاد قد أحرز هدف التقدم على أحد في الدقيقة 10 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل أحد سريعًا عن طريق فيجريدو في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها ليوناردو في الدقيقة 22.

وعقب هدف التعادل الذي سجله أحد في شباك الاتحاد، غرد البكيري من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “وجاء الرد الأحدي بالتعادل سريعًا من شارع فواز القرني.. لم تعد كما أنت يا حارس!”.

هذا ويحتل الاتحاد قبل اللقاء المركز السادس برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وانهزم مرتين، فيما يحتل أحد المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، بعد أن فاز مرة واحدة وخسارة 4 لقاءات.

ويلعب الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم: “فواز القرني- طارق عبدالله- بدر النخلي- عمار الدحيم- عدنان فلاتة- فهد الأنصاري- خالد السميري- كارلوس فيلانويفا- محمود كهربا- ربيع سفياني- أحمد العكايشي”.

فيما جاءت تشكيلة أحد للقاء كالتالي: “عز الدين دوخة، كارلوس أندريا، عمر محمد، محمد محسن، محمد الضو، إدواردو فيجريدو، بدر بادي، أيمن فتيني، إسحاق فورساه، سامي كسار، موسى عسيري”.







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