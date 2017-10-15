بالفيديو.. التعادل الإيجابي يحسم قمة برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الأسباني

المواطن ـ وكالات

فشل برشلونة في انتزاع الفوز أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة الثامنة من الدوري الأسباني.

تقدم نجم الوسط الإسباني ساؤول نيجيز بالهدف الأول لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 21 من تسديدة رائعة، قبل أن يعادل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة لفائدة الكتلان في الدقيقة 82 من عمر المقابلة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 22 في الصدارة، بينما يصل الروخي بلانكوس إلى النقطة 16 في المركز الثالث.







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