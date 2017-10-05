بالفيديو.. التعادل الإيجابي يحكم مواجهة سوريا واستراليا

المواطن - علي الحمداوي

تعادل منتخب سوريا مع ضيفه أستراليا بهدف لكل منهما، على ستاد هانغ جيبات في ميلاكا بماليزيا، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

تقدم للمنتخب الأسترالي لاعبه روبي كروس في الدقيقة 40، ومع الدقيقة 85 حصل المنتخب السوري على ضربة جزاء، سددها النجم عمر السومة، معلناً تعادل نسور قايسون أمام الكنغر.

وسيطر المنتخب السوري على معظم مجريات المباراة، ولكن دون ترجمة لأهداف، قبل أن يحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل الضائع، ضغط خلالها نسور قايسون على المنتخب الأسترالي، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تعادل الفريقين 1-1.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على إستاد أستراليا في سيدني، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لخوض الملحق العالمي من التصفيات أمام صاحب المركز الرابع في تصفيات منطقة كونكاكاف.

وقطع منتخب سوريا مشواراً مميزاً في التصفيات، حيث لم يخسر أي مباراة في ميلاكا، ونجح في تحقيق نتائج مميزة أمام الفرق التي كانت مرشحة بقوة.

وكان منتخب سوريا حصل في الدور الثالث من التصفيات على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 10 مباريات، بفارق 9 نقاط خلف إيران الأولى ونقطتين خلف كوريا الجنوبية الثانية، ومتقدماً بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، مقابل 12 نقطة للصين و7 لقطر.

وبرز في صفوف المنتخب السوري المهاجم عمر خربين لاعب الهلال السعودي الذي سجل ثلاثة أهداف، إلى جانب لاعب الوسط محمود المواس، وعمر السومة هداف الأهلي.

وتعززت صفوف الفريق في الجولات الأخيرة بعودة ثنائي الهجوم فراس الخطيب وعمر السومة الذي سجل هدف التعادل الحاسم في المباراة الأخيرة من الدور السابق أمام إيران.

أما منتخب أستراليا فيطمح بتسجيل الحضور الرابع على التوالي في كأس العالم، وقد بدأ الدور الثالث بقوة من خلال تحقيق انتصارين متتاليين قبل أن يتعادل في أربع مباريات على التوالي.

وقد سجل المنتخب الأسترالي 16 هدف خلال الدور الثالث، بفارق هدف واحد فقط خلف اليابان والسعودية، وكان أبرز مهاجمي الفريق تومي جوريتش برصيد 5 أهداف.

وبرز في صفوف أستراليا أيضاً كل من ماثيو ليكي وماسيمو لونغو وتوماس روجيتش، إلى جانب صاحب الخبرة تيم كاهيل.







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