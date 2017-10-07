بالفيديو.. التويجري: صفّوا حساباتكم بعيداً عن المنتخب

المواطن - الرياض

طالب المحلل الرياضي عادل التويجري، الجميعَ بإبعاد الخلافات وتصفية الحسابات عن المنتخب الأول لكرة القدم، خلال مشاركته الخامسة في مونديال روسيا 2018.

وقال التويجري خلال استضافته في برنامج أكشن يا دوري: «: لا يجب تحويل المشاركة في كأس العالم إلى شبح أو فخ.. والمرحلة القادمة يجب أن لا تتحول لتصفية الحسابات».

وأضاف المحلل الرياضي: «مبدأ التدرج جيد لكن لا يجب أن يكون تصنيف الفيفا هو المبدأ الوحيد، منتخب الجبل الأسود أعلى منا بالتصنيف لكنه ضعيف».

وتابع عادل التويجري: «الحكم المطلق في هذا الوقت لن يكون في صالح المنتخب السعودي، من المهم أن نلاقي المنتخبات المشاركة بالمونديال بكل قوة وتقديم أفضل ما لدينا».

وزاد التويجري: «لا يجب الجزم بالتجارب السابقة لأن لكل تجربة ظروفها، لا توجد تجربة أفضل وأسوأ، 94 كانت الأفضل ولكن الزمان يختلف».







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