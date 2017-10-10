بالفيديو.. الجفن يفتح النار على مجلس الحربي

المواطن - الرياض

فتح المحلل الرياضي فيصل الجفن النار على اتحاد الكرة السعودي السابق برئاسة أحمد عيد الحربي، بعدما صدر قرار بعزل خالد شكري من منصبه.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قراراً بإعفاء خالد شكري، الموظف في غرفة فض المنازعات؛ لوجود تجاوزات قانونية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت، تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبها خالد شكري، برئاسة أمين عام الاتحاد.

وقال الجفن خلال استضافته في برنامج أكشن يا دوري: «اتحاد أحمد عيد كانت فيه الكثير من الفوضى والمحرك الحقيقي للجنة الاحتراف هو خالد شكري وليس عبد الله البرقان».

وأضاف فيصل الجفن: «أتمنى فتح ملفات عقود رابطة دوري المحترفين وعقد الـ100 مليون بدوري زين السعودي، خلال المواسم المنصرم».

وتابع المحلل الرياضي: «عبد الله البرقان كان سعيدًا بوجود من يدير العمل عنه في لجنة الاحتراف، اتحاد أحمد عيد كانت فيه الكثير من الفوضى».







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