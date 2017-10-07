بالفيديو.. السعودية تتقدم على جامايكا بثلاثية في الشوط الأول

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي الودية أمام جامايكا بتقدم الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وأحرز المنتخب السعودي هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق سالم الدوسري، وتعادل لمنتخب جامايكا اللاعب فرانسيس في الدقيقة 35، ثم سجل هزاع الهزاع الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 38، وأضاف الهدف الثالث سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ويلعب المنتخب السعودي اللقاء بتشكيلة تضم: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومحمد البريك، عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وسالم الدوسري ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري، هزاع الهزاع”.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر خلال المباراة الودية الأولى، ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويتم إذاعة المباراة عبر القناة الرياضية السعودية، والتي أعلنت أنها ستنقل بشكل حصري مواجهة المنتخب السعودي، أمام منتخب جامايكا، ويقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.







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