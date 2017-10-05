بالفيديو.. الصنيع: المستحقات ستصرف في موعدها.. ولم أستلم الرئاسة حتى الآن

المواطن - علي الحمداوي

نفى حمد الصنيع الرئيس الجديد المكلف برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد خلفاً لأنمار الحائلي، ما تردد حول تخوفه من المهمة التي وكلت إليه مؤخراً من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد: «عندما دخلت النادي تذكرت أني خطوت قبل 31 عاماً أول خطوة داخل العميد كلاعب كرة قدم، أول مهامي التي أسعى للعمل عليها هي التواصل مع هيئة الرقابة والتحقيق لبحث ملف الاتحاد».

وقال حمد الصنيع: «التخلص من القضايا أول أهدافي، لم أطلع عليها بشكل نظامي بعد لأني لم أستلم الرئاسة رسمياً، وسأعلن مجلس إدارتي الجديد اليوم الخميس».

وواصل: «وعدت اللاعبين بأن لا تتأخر رواتبهم، وأن يستلموها دائما من دون تأخير، لست خائفًا من الديون كون ثقة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بي أعطتني دافعاً قوياً».

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد قرر بالأمس إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وتم تكليف حمد الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.







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