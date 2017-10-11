بالفيديو.. العلياني: شكراً محمد بن سلمان سيد الإرادة السياسية.. آن الأوان

الموطن - الرياض

توجه الإعلامي علي العلياني، مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي المواطن، على قناة إم بي سي 1، بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إسهاماته ومواقفه السياسية التي جعلت المملكة من أقوى دول العالم، وذات مواقف وإرادة سياسية وقوة اقتصادية عالمية.

وقال العلياني عبر برنامجه مخاطباً ولي العهد: “هو سيد الإرادة السياسية والقرارات الجريئة المنصفة، التي تجعلنا في مقدمة دول العالم، محمد بن سلمان شكراً من الأعماق لسان حال كل شاب وشابة في المملكة يقول آن الأوان”.

وختم العلياني برنامجه بقوله: “شكراً محمد بن سلمان دائماً وأبداً والقادم أجمل”.

الأمير محمد بن سلمان..سيد الإرادة السياسية الذي أذهل الناس

توقيع #معالي_المواطن pic.twitter.com/g24VCuXbo5 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 10, 2017







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