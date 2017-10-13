بالفيديو.. الفتح يفوز على القادسية في افتتاح الجولة السادسة من الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

حقق الفتح فوزًا هامًّا على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الفتح الهدف الأول عن طريق اللاعب بيدرو في الدقيقة 56، وأضاف الهدف الثاني عن طريق اللاعب علي الزقعان في الدقيقة 70، فيما جاء هدف القادسية الوحيد عن طريق اللاعب وليد الشنقيطي في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتًا قبل استكمال باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز الثامن.







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