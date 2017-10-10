بالفيديو.. الفراج: خالد شكري هو الصندوق الأسود بلجنة الاحتراف

المواطن - الرياض

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن قرار إعفاء خالد شكري، من غرفة فض المنازعات؛ لوجود تجاوزات قانونية، كان لا بد منه لأنه يعتبر الصندوق الأسود.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدر قرار إعفاء لخالد شكري، الموظف في غرفة فض المنازعات؛ لوجود تجاوزات قانونية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت، تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبها خالد شكري، برئاسة أمين عام الاتحاد.

وقال مقدم برنامج أكشن يا دوري: « خالد شكري كان الصندوق الأسود بلجنة الاحتراف، وإحالته للتحقيق سيكشف أسراراً كثيرة، سنة مختلفة للرياضة السعودية».

وتابع الفراج: «أنا ما أوزع اتهامات، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن موضوع خالد شكري سيفتح ملفات كثيرة، ليس خلال الفترة الحالية فقط، ولكن عن مجمل تاريخ لجنة الاحتراف».







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