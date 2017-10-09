بالفيديو.. الفراج يرد على محمد الدعيع

المواطن - علي الحمداوي

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على محمد الدعيع، حارس فريق الهلال والمنتخب السعودي المعتزل، بعدما نشر أكثر من تغريدة خلال الساعات الماضية .

وهاجم الدعيع أحدَ المسؤولين دون ذكر اسمه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل أن يتراجع ويعلن اعتذاره قائلاً: «أعتذر عن ما ورد بتغريداتي السابقة، ومتأسف لكل من أسأت له نتيجة ما تعرضت له من حالة نفسية خلال الأيام الماضية».

ومن جانبه علّق مقدم برنامج أكشن يا دوري على تغريدات الدعيع قبل الاعتذار قائلاً: «هذه مشكلة موجودة في الساحة الرياضية السعودية كل ما نحتاج أي طرف ينتمي للأندية الجماهيرية كل ما صارت معه مشكلة أو ما تحقق له هدف عند استبعاده يتعذر بالنادي ويقول تم استبعادي لأني أنتمي للنادي الفلاني وهذا مو صحيح».

وواصل وليد الفراج: «الآن البلد تتجه لتغيير كامل هناك إعادة هيكلة للقطاع الرياضي بالكامل ويجب علينا دعم المشروع الوطني».







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :