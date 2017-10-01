بالفيديو.. الملك: أبوابنا وهواتفنا مفتوحة والأذن صاغية لكل مواطن

المواطن - جدة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الأمن والاستقرار قبل كل شيء داعيًا جميع المواطنين إلى التواصل معه حال وجود أي أمر يخص خدمة الدين والبلاد.

وقال الملك سلمان على هامش تدشين مشاريع الطائف الجديدة اليوم : ” على بركة الله، نبارك من حيث المبدأ وفق الإمكانات والاعتمادات المالية المتاحة والمعتمدة، ونرجو أن يكتب الله لهذه المشاريع الخير والبركة.

وأضاف : الحمد لله هذه من نعم الله على هذه البلاد وأهلها، فلذلك موجود الثروة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء.

وتابع بقوله : كلمة أكررها دائماً، رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنين وهم يسمعونني الآن أي شي فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين الذين نحن كلنا خداما لها، فأهلاً وسهلاً بكم، وأكرر أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن، وشكراً “.







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