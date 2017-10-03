بالفيديو.. المملكة تستثمر بأول شركة روسية تُطرح للاكتتاب منذ 2014

المواطن - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة إتمام سبع صفقات استثمارية في روسيا خلال الأشهر الماضية، بقيمة تصل إلى مليار دولار.

كما أعلن الصندوق عزمه ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال خمس سنوات، ليكون بذلك أكبر مستثمر أجنبي في روسيا.

وفي شهر فبراير الماضي، كانت سوق الأسهم الروسية على موعد مع أول اكتتاب فيها منذ 2014، والخاص بشركة روسية يمتد عمرها لأكثر من 70 عاماً هي “ديسكتي مير”، والتي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة قبل طرحها للاكتتاب بفترة.

وتعتبر هذه المجموعة أكبر مجموعة روسية تتخصص في بيع مستلزمات الأطفال، وهي تستحوذ على 17% من مستلزمات الأطفال في روسيا.

وتمتلك المجوعة اليوم 528 متجراً تتوزع في 173 مدينة روسية، وتمتد شبكة المتاجر إلى 8 مدن في كازاخستان، ويعمل في هذه المجموعة نحو 12 ألف موظف.

وتتبنى “ديسكتي مير” خطة لزيادة عدد فروعها داخل روسيا لتصل إلى 700 متجر خلال ثلاث سنوات، كما تستهدف زيادة مبيعاتها عبر المتاجر الإلكترونية.

وجذب اكتتاب المجموعة المستثمرين الأجانب، فكانت نحو 90% من عروض الشراء لمستثمرين من خارج روسيا. كما جنى الاكتتاب نحو 355 مليون دولار، الأمر الذي وضع القيمة السوقية للشركة عند أكثر من مليار دولار.

وقال دينيس شولاكوف، نائب الرئيس في بنك “غازبروم” في تصريح للعربية، إن اكتتاب “ديسكتي مير” أظهر ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الروسية.

وبعد الاكتتاب فيها، ارتفعت القيمة السوقية لـ ديسكتي مير بنحو 9%، وفي الوقت نفسه جنى المستثمرون في الشركة قبل الاكتتاب عوائد أعلى.

وفي العام 2016 حققت “ديسكتي مير” معدلات نمو عالية، حيث بلغ العائد على الاستثمار 61%، وفي العام نفسه وزعت الشركة كامل الأرباح المحققة والبالغة 90 مليون دولار على مساهميها.







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