بالفيديو.. المنتخب السعودي يتقدم على جامايكا بهدف سالم الدوسري

المواطن ـ محمد سلام

أحرز المنتخب السعودي هدف التقدم في مباراته الودية أمام منتخب جامايكا، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018، وجاء هدف المنتخب السعودي الأول في الدقيقة 23 عن طريق سالم الدوسري.

ويلعب المنتخب السعودي اللقاء بتشكيلة تضم: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومحمد البريك، عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وسالم الدوسري ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري، هزاع الهزاع”.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر خلال المباراة الودية الأولى، ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويتم إذاعة المباراة عبر القناة الرياضية السعودية، والتي أعلنت أنها ستنقل بشكل حصري مواجهة المنتخب السعودي، أمام منتخب جامايكا، ويقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.







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