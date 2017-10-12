بالفيديو.. “المواطن” تكشف تفاصيل #شاب_يعتدي_على_قايدة_سيارة والعقوبة المتوقعة

المواطن - وليد الفهمي

أظهر مقطع فيديو متداول قيام شخص بالاعتداء على قائدة مركبة بأحد الأماكن العامة.

ودشّن المغردون وسماً بعنوان #شاب_يعتدي_علي_قايده_سيارة”، مطالبين بالقبض عليه كونه لم يحترم الأنظمة ضارباً بها عرض الحائط.

“المواطن” عرضت كافة تفاصيل المقطع على المستشار القانوني والخبير المعلوماتي يوسف المدني، والذي أكد لـ”المواطن” أن تصوير الشخص للمرأة يعتبر جريمةً معلوماتية؛ كونه ليس المخول بفعل هذا الشيء، وكان يستطيع أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة أو تصوير لوحة السيارة ورفعها عبر تطبيق كلنا أمن.

وبيّن المدني أن قيادة المرأة تعتبر مخالفة لأنظمة المرور؛ كونها لم تصدر لها رخصة، وكذلك مخالفتها للأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة النساء بعد تاريخ ١٠/١٠.

وأوضح المدني أن ما قام به الشاب يعتبر جريمةً إلكترونية، وتستطيع المتضررة مقاضاته ويعاقب عليها وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة سنة أو غرامة مالية ٥٠٠ ألف ريال أو كليهما.

مصادر “المواطن” أكدت أن الجهات الأمنية بدأت فعلياً في التحقيق وتحليل المقطع وحيثياته، وذلك بعد ورود بلاغات عن طريق تطبيق كلنا أمن.

وتوقعت مصادر “المواطن” أن تكشف الجهات المسؤولة حيثيات الحادث خلال الساعات المقبلة.‎‎‎‏

شاب فضولي في #العيينة يعتدي على خصوصية مواطنة تقود سيارة عائلية وبرفقتها نساء اخريات ويقوم بتصويرهن!

:#شاب_يعتدي_علي_قايده_سياره pic.twitter.com/QO2HEG2X8d — السعودية (@KSA) October 12, 2017







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