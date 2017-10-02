بالفيديو.. النجار: منع رؤساء الأندية قرار طال انتظاره

المواطن - الرياض

أكد المحلل الرياضي وائل النجار أن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع رؤساء الأندية من الوجود على دكة البدلاء، خلال المواجهات الرسمية في مختلف البطولات المحلية طال انتظاره.

وقال النجار: «هذا مكان للأجهزة الفنية والإدارة فقط، ولكن في السعودية رؤساء الأندية يتسابقون على دكة البدلاء من أجل التصوير والفلاشات».

وأضاف المحلل الرياضي: «المنصة أو المقصورة هو المكان الذي يليق بإدارة الأندية، لأن الإدارة تدعم جميع الألعاب وليس كرة القدم، والوجود على دكة البدلاء أمر مرفوض».

وواصل: «أتمنى عدم التراجع عن القرار بعد فترة، ونرى مجدداً رؤساء الأندية على دكة البدلاء، مكانه الذي يليق بهم المنصة، جميع الدوريات العربية والأوربية لا يوجد بها ما يوجد في الدوري السعودي».

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وجاء القرار انطلاقًا من سعي الاتحاد لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أنه تم اعتماد تطبيق القرار وتنفيذه اعتبارًا من يوم الاثنين 12 محرم 1439هـ الموافق 2 أكتوبر 2017م، مهيبًا بجميع رؤساء الأندية للعمل على تطبيق القرار من تاريخه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :