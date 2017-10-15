بالفيديو .. النصر يقهر التعاون بثنائية في أول ظهور لكوينتيروس

المواطن - الرياض

حقق فريق النصر فوزًا صعبًا على ضيفه التعاون؛ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

تقدم النصر عن طريق ليوناردو بيريرا في الدقيقة 38، وتعادل الحاج كمارا للتعاون في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني عاد ليوناردو ليسجل الثاني للنصر في الدقيقة 51، قبل أن يفشل الفريقان في إضافة أهداف أخرى بقية اللقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر لـ12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر.

يذكر أن هذه كانت المباراة الأولى لجوستافو كوينتيروس، المدير الفني الجديد للنصر، والذي تولى المهمة خلفًا لريكاردو غوميز الذي تمت إقالته لسوء النتائج.







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