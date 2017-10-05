بالفيديو.. بارباع يوجه رسالة نارية لرئيسي الاتحاد والرائد

المواطن - علي الحمداوي

أكد المحلل الرياضي فهد بارباع، أن ما يحدث خلال الفترة الحالية، من كشف لعمليات تزوير واختلاس، بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي، وخاصة إذا كانت تمسّ أندية كبيرة.

وقال بارباع خلال استضافته في برنامج أكشن يا دوري: «الخطابات التي تصل للتراخيص يكون بها توقيع رئيس النادي، ويجب عليه التأكد من توقيع اللاعب، يجب معرفة أسماء المزورين».

وتابع: «لجنة التراخيص والهيئة العامة للرياضة خلال الفترة الماضية كشفت المستور، لا أحد يعلم كيف كانت تسير الأمور سابقاً، ولكن حالياً النظام لن يرحم أحداً حال إثبات عمليات التزوير».

وطالب المحلل الرياضي، بضرورة ظهور كل من أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق، وعبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق، في وسائل الإعلام، لتوضيح الحقائق كاملة.

وتابع فهد بارباع، أنه لا يحق لرئيس أي نادٍ التوقيع على الأمور المالية دون التأكد من صحة توقيع اللاعب صاحي العقد أو الخالصة، مشدداً على تأكده من عدم قيام التويجري والحائلي بعملية التزوير في العقود.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :