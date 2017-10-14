بالفيديو.. بايرن ميونخ ينتفض ويسحق فرايبورج بخماسية في الدوري الألماني

المواطن ـ وكالات

حقق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على فرايبورج؛ بنتيجة بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، التي جرت بعد ظهر اليوم السبت على ملعب ريد أليانز آرينا.

وحصل النادي البافاري على الهدف الأول بواسطة جوليان شوستر الذي سجل في مرمى فريقه في الدقيقة 8، فيما سجل الفرنسي كينجسيلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وسجل تياجو الكانترا الهدف الثالث في الدقيقة 67، والهدف الرابع بواسطة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 75، بينما سجل جوشوا كيميج الهدف الخامس في الدقيقة 93.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السابعة عشرة في المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الدوري الألماني، في حين تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.

وفاز شالكه خارج ميدانه على هيرتا برلين بهدفين مقابل لا شيء في الجولة ذاتها، وهو الفوز الأول في الدوري الألماني منذ ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى النقطة الثالثة عشرة في المركز الخامس مؤقتًا.

وتمكن آينتراخت فرانكفورت من الفوز على هانوفر خارج ميدانه بهدفين مقابل هدف، فيما فاز ماينز على هامبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهت المباراة بين هوفنهايم وأوجسبورج بالتعادل 2- 2.







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