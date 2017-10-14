بالفيديو.. تشيلسي يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة ضد مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1 لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق بذلك كريستال بالاس أول انتصار له هذ الموسم.

سجل تشيلسي عبر باكايوكو ، وسجل أزبيلكويتا هدف كريستال بالاس بخطأ في مرماه ، وسجل ويلفريد زاها هدف الفوز لأصحاب الأرض.

استمر تشيلسي في هجومه واستطاع تهديد مرمى أصحاب الأرض عن طريق تسديدات من زاباكوستا ، وباكايوكو في ظل تلاحم دفاعي قوي من كريستال بالاس بالإضافة لتألق الحارس سبيروني.

ومع وصول اللقاء للدقائق العشر الأخيرة قام هودسون بإجراء تغييرين دفعة واحدة لتأمين النتيجة بنزول فوسو مينساه ، وريديفالد بدلاً من كاباي ، وماكارثر ، لتنتهي المباراة بأول فوز لكريستال بالاس هذا الموسم.

ولحساب نفس الجولة ، تفوق سوانزي سيتي على هيدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0 ، كما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة بيرنلي وويست هام يونايتد ، وفاز توتنهام هوتسبير على بورنموث بهدف نظيف.







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