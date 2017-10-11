بالفيديو.. تعرّف على ترتيب تصفيات كأس العالم 2018 أمريكا الجنوبية

المواطن - أحمد بيومي

انتهت الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتم حسم المقاعد الأربعة للمنتخبات المتأهلة مباشرة، والمنتخب الذي يلعب لقاء الملحق، أمام بطل أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا.

وبلغت منتخبات البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا النهائيات بشكل مباشر بعد تصدرها ترتيب تصفيات كأس العالم 2018 أمريكا الجنوبية، فيما تلعب البيرو لقاء الملحق.

وكانت المفاجأة بخروج منتخب تشيلي حامل لقب “كوبا أمريكا” من تصفيات كأس العالم 2018 أمريكا الجنوبية، وعدم مشاركته في المونديال المقبل في روسيا 2018.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات المتأهلة في تصفيات كأس العالم 2018 أمريكا الجنوبية:

1-البرازيل: 41 نقطة.

2-الأوروغواي: 31 نقطة.

3-الأرجنتين: 28 نقطة.

4-كولومبيا: 27 نقطة.

5-البيرو: 26 نقطة ( +1).

6-التشيلي: 26 نقطة ( +0).

7-الباراغواي: 24 نقطة.

8- الإكوادور: 20 نقطة.

9- بوليفيا: 14 نقطة.

10فنزويلا: 12 نقطة.

لقاء الملحق

الـ6 من تشرين الثاني / نوفمبر: نيوزيلندا – البيرو.

الـ14 من تشرين الثاني / نوفمبر: البيرو – نيوزيلندا.







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