بالفيديو.. تعرّف على نجوم #زد_رصيدك7 على قناة بداية

المواطن - الرياض

بدأت قناة بداية، أمس الثلاثاء، بثَّ الموسم السابع من برنامج زد رصيدك.

والمعروف أن ‏برنامج زد رصيدك هو أحد البرامج الموسمية التي تبثها قناة بداية، حيث يدوم الموسم على مدار ١٠٠ يوم على قناة بداية الفضائية من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة صباحاً.

ويشارك في برنامج زد رصيدك الموسم السابع، ٢٤ متسابقاً من الخليج والدول العربية يتخلله العديد من الفقرات المسلية والدينية والثقافية التطويرية والمسابقات الحماسية.

ويعتبر برنامج زد رصيدك على قناة بداية أشهر برنامج واقعي عربياً والأضخم على مستوى العالم، ويهتم بثقافة الكسب والتوفير ويهدف لاستخراج أوجه جديدة بالإعلام وتنمية المواهب الشابة.

ومن أبرز الشخصيات في برنامج زد رصيدك 7 على قناة بداية هذا الموسم، الشاب محسن بن تركي، وهزاع بن سمرة، وغازي المطيري، ومحمد الفلاح، وعبدالقادر الشهراني وغيرهم.







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