بالفيديو.. تعليق مدحت شلبي على بكاء مشجع قبل تأهل مصر لكأس العالم

المواطن - القاهرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تظهر لحظة بكاء مشجع مصري بعد هدف تعادل الكونغو مع منتخب مصر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس وانتهت بفوز الفراعنة وتأهل مصر لكأس العالم.

بكاء الشاب المصري وثقته كاميرا مخرج المباراة فيما بادر المعلق مدحت شلبي بمواساة الشاب على الهواء مؤكدًا له أن الأمل لا يزال موجودًا في تأهل مصر لكأس العالم.

وبعد دقائق من بكاء الشاب المصري أحرز محمد صلاح الهدف الثاني له الذي أعاد الفرحة إلى أكثر من 90 مليون مصري فيما عبر المشجعون العرب في السعودية والإمارات وغيرهما من الدول عن فرحتهم العارمة فور تأهل مصر لكأس العالم.

وقد أثرت دموع الشاب الصادقة في العديد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدي المباراة الذين طالبوا بالبحث عن هذا الشاب وتكريمه فيما طالب آخرون بأن يتم مساعدته على السفر إلى روسيا مع المنتخب الوطني بعد تأهل مصر لكأس العالم للمرة الثالثة.







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