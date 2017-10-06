بالفيديو.. تفاصيل 5 مذكرات تفاهم وقعتها أرامكو مع كبرى شركات الطاقة الروسية

المواطن - الرياض

تحظى شركة أرامكو باهتمام دولي كبير، بلغ ذروته مع الحديث عن طرح جزء من رأس مالها في اكتتاب عالمي العام المقبل، من المتوقع أن يكون الأضخم من حيث رأس المال.

وعلى هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، وقعت أرامكو 5 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة في روسيا لتعزز من مكانتها الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المتبادلة.

ومن بين الاتفاقات مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق الروسي للاستثمار المباشر بشأن الاستثمار في قطاعي خدمات الطاقة والتصنيع.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم “تمكنها من تطوير محفظة أعمال كبيرة تعنى بالتنقيب عن الغاز وإنتاجه على الصعيد الدولي، فضلًا عن المساعدة على ظهور موردين جدد في السوق السعودية”.

ووقعت أرامكو أيضًا مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة سيبور الروسية لتسويق البتروكيماويات لتقييم الفرص المحتملة للتعاون في قطاع البتروكيماويات، بما في ذلك تسويق المنتجات البتروكيميائية في كل من روسيا والسعودية.







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