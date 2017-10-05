بالفيديو.. تقاطع الموت على طريق عقبة ضلع يحصد الأرواح

المواطن - سعيد مشهور - أبها

تقاطُع من أخطر التقاطعات على مستوى منطقة عسير يقع على امتداد طريق عقبة ضلع الحيوي والتي تربط بين منطقة عسير ومنطقة جازان.

صحيفة “المواطن” وثقت المخاطر التي يسببها هذا التقاطع وهو تقاطع قرى صدر وائلة وبني مأجور وربيعة وآل حامد ويوصل لعشرات القرى والهجر وتسلكه مئات السيارات يومياً.

ويكون التقاء هذا التقاطع على طريق عقبة ضلع الحيوي، حيث يفتقد لوسائل السلامة الضرورية لتأمين دخول السيارات والخروج منه؛ ليكون هذا التقاطع نقطه التقاء لحوادث مرورية متكررة راح ضحيتها العديد من الأبرياء بالإضافة إلى الخسائر المادية مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة النقل والجهات ذات الاختصاص لإيجاد حلول عاجلة لتأمين أرواح سالكي هذا الطريق، ولاسيما أن طريق عقبة ضلع سيشهد في الأيام المقبلة، ومع دخول فصل الشتاء، تدفق السياح الكثيف والذين يبحثون عن الدفء في المناطق التهامية والساحلية.







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