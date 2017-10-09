بالفيديو.. تنظيم الحمدين يهدد بإبادة القبائل المعارضة بالقنابل

المواطن - الرياض

على لسان أحد أذنابه وعبر قناة قطر الرسمية أطلق تنظيم الحمدين تهديده ووعيده للمعارضين من أبناء القبائل الذين يرفضون سياسات قطر ودعمها للإرهاب.

وفي مقطع فيديو متداول قال أحد الأشخاص المحسوبين على نظام تميم إن معادلة القوة قد تغيرت مع تطور الأسلحة والتقنيات العسكرية، لافتًا إلى أن القبيلة فقدت دورها أمام هذه التطور.

وتوعد المتحدث من يفكر في الخروج ضد النظام القطري بالرد عليه بقسوة من خلال استخدام القنابل والأسلحة المتطورة حتى لو بلغ هذا التجمع 200 ألف شخص على حد زعمه.

ويمارس تنظيم الحمدين الضغط على زعماء وشيوخ القبائل العربية الذين انفضوا من حوله بعد أن ارتمى في أحضان إيران وفتح أبواب الدوحة على مصراعيها للتنظيمات والشخصيات الإرهابية.

ويستخدم تميم سلاح إسقاط الجنسية ضد معارضيه في محاولة منه لمواجهة حالة الرفض العام التي يواجهها منذ أن قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة يونيو الماضي.







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