بالفيديو.. خادم الحرمين بعد تسلمه الدكتوراه الفخرية في موسكو: “أنا الآن الدكتور سلمان”‎

المواطن - موسكو

مازح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزيرة التعليم الروسية ومدير معهد العلاقات الدولية في موسكو بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية بقوله ” أنا الآن الدكتور سلمان”.

وبعد تسلم خادم الحرمين لشهادة الدكتوراه الفخرية تلقى التهنئة من مدير الجامعة، فيما رد عليه الملك سلمان عبر المترجم الخاص ” أنا الدكتور سلمان” الأمر الذي أثار حالة من السعادة والفرح بين الحضور.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، قد قام اليوم بزيارة إلى معهد العلاقات الدولية في موسكو.

وتمت أثناء هذه الزيارة مراسم منح الملك سلمان شهادة دكتوراه فخرية من المعهد.

وشارك في المراسم رئيس المعهد أناطولي توركونوف ووزيرة التعليم والعلم الروسية أولغا فاسيلييفا.

وعبّر أناطولي توركونوف في كلمة ألقاها في المراسم، عن ارتياحه الكبير لنتائج زيارة الملك سلمان إلى موسكو، مشيراً إلى أن معهده يتشرف بتقديمه شهادة الدكتوراه الفخرية للعاهل السعودي. كما شكر الملك لسعيه لتعزيز السلام في العالم.

من جهته شكر العاهل السعودي معهد العلاقات الدولية في موسكو على منحه هذه الشهادة، معبراً عن سعادته بها. كما أكد أن هذا المعهد يمثل عنواناً للتعاون في مجال التطوير العلمي والفكر لتعزيز لغة الحوار بين الحضارات.

الملك يقول سموني الدكتور سلمان ..

الله يطول بعمرك وتفداك جامعات ودول .

يكفي ان محمد ولي عهدنا من خريجين جامعتك انت 💚 pic.twitter.com/D3Zb44r9m6 — NAWAF (@nawaf442) October 7, 2017







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :