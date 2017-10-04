بالفيديو.. رئيس الهلال: ليس لدي ما أخفيه بشأن أزمة دياز

المواطن - علي الحمداوي

أكد الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أنه ليس لديه ما يخفيه بشأن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

واستضاف برنامج أكشن يا دوري المحلل الرياضي محمد العميري، والذي وجه الاتهام لرئيس الهلال بالتدخل في الأمور الفنية، مما تسبب في غضب المدرب رامون دياز.

وأضاف المحلل الرياضي، أن تبريرات رئيس الهلال غير مقنعة وهو ما ظهر على رامون دياز، الذي انسحب من المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزعيم والقادسية بالدوري السعودي للمحترفين.

ومن جانبه رد رئيس الهلال على تصريحات محمد العميري، أنه لا يتدخل نهائياً في عمل المدرب، وأن السبب الحقيقي لتصريحات دياز عقب مباراة القادسية هو عدم حضور الجماهير ومؤازرة الزعيم.

وأضاف الأمير نواف بن سعد، أن المحلل الرياضي محمد العميري سواء اقتنع أو لم يقتنع فهذا أمر لا يهم إدارة الهلال، لأن الضيف ليس هلالياً، وما يهمه كرئيس للزعيم هو جمهور الهلال فقط.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد نهاية مباراة الهلال والقادسية، أكد دياز أنه لا يريد الحديث عن اللقاء، وسيركز في بطولة دوري أبطال آسيا، ولا يعلم مستقبله مع الفريق بعد ذلك.

تصريح دياز تسبب في حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي الهلالي، حيث تخوفت جماهير الهلال من إمكانية رحيل دياز بعد أن قاد الفريق لمستويات مميزة في الفترة الماضية، وفاز ببطولة الدوري وكأس الملك، ووصل إلى قبل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وتغلب ذهابًا على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، رغم النقص العددي، كما أنه يتصدر حاليًا بطولة الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.







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