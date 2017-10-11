بالفيديو.. رئيس تركمانستان يهدي بوتين جروًا في عيد ميلاده

المواطن - وكالات

لا يخفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شغفه بتربية الكلاب وظهر أكثر من مرة في لقاءات رسمية بصحبة كلبه الضخم كوني الذي أخاف المستشارة الألمانية ميركل أثناء زيارتها للكرملين ذات مرة.

وقد تلقى بوتين هدية من رئيس تركمانستان عبارة عن جرو صغير فيما قام الرئيس الروسي بتقبيل الكلب واحتضانه معبرًا عن امتنانه بهذه الهدية القيمة.

والمعروف أن بوتين يمتلك حديقة كاملة من الحيوانات التي تلقَّاها كهدايا في مناسبات مختلفة بينها 4 كلاب من نوع لابرادو، وقطتان وماعز وحصان صغير، بالإضافة للكلب “يومي” الذي أهداه إليه رئيس وزراء اليابان “يوسيهيكو نودوي”، والنمر “ماشينكا”، والغزال الدرقي.

ويترأس بوتين مجلس أمناء المجتمع الجغرافي الروسي لحماية الحيوانات النادرة، بالإضافة إلى أن ” الكلب كوني” صديق للرئيس منذ أن كان صغيراً وتربى على أيدي الرئيس بوتين ويقيم معه في الكرملين.









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