بالفيديو.. رجال الأمن يشكلون حوائط بشرية لتنظيم عبور المشاة

المواطن - وكالات

انتظم عشرات من رجال الأمن في صفوف تشبه الحوائط البشرية لتنظيم عبور المشاة عند إحدى إشارات المرور في الصين.

وأظهر مقطع فيديو متداول وقوف رجال الأمن على شكل مربع في أحد التقاطعات المهمة للسماح للمشاة بالعبور عند توقف السيارات ثم ينتقلون بكل سهولة ويسر على هيئة طابور منتظم إلى التقاطع الآخر لحماية المارة أثناء عبور السيارات.

وقد أثار المقطع دهشة العديد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اشادوا ببراعة الجنود، مؤكدين أن هذا العمل المنظم وراءه العديد من ساعات التدريب والإعداد.







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