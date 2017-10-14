بالفيديو.. ريال مدريد يعود بانتصار ثمين من ملعب خيتافي

المواطن ـ وكالات

نجا ريال مدريد من موقف صعب جدًّا أمام خيتافي، محققًا الانتصار على حسابه بنتيجة هدفين مقابل هدف على أرضية ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

الريال عانى الأمرّين في ملعب خيتافي في ضواحي مدريد، وكاد أن يسقط بفخ التعادل لولا تسجيل كريستيانو رونالدو هدفًا متأخرًا للغاية بعد إهداره سلسلة من الفرص السهلة.

وقدم بدوره خيتافي أداءً طيبًا في اللقاء، وهدد مرمى ريال مدريد في عدة مناسبات، كما سجل هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق خورخي مولينا بعد افتتاح كريم بنزيما باب التسجيل في الدقيقة 39، قبل أن يحسم رونالدو اللقاء بهدف الفوز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

واستطاع ريال مدريد بهذا الفوز التقدم لوصافة الترتيب مؤقتًا رافعًا رصيده إلى 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن الغريم برشلونة المتصدر، والذي سيواجه أتلتيكو مدريد الليلة في قمة مباريات الجولة.







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