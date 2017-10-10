بالفيديو.. سبيس إكس تطلق 10 أقمار صناعية إلى الفضاء

المواطن - وكالات

نجحت شركة سبيس إكس أمس في إطلاق صاروخ Falcon 9 جديد ليكون الصاروخ رقم 14 الذي تطلقه خلال العام الجاري.

وأطلقت شركة سبيس إكس صاروخها من قاعدة فاندنبرج الجوية بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحمل الصاروخ 10 أقمار صناعية لمدارها الخارجي حول الأرض، لتعزيز شبكة اتصالات البيانات لصالح شركة إيريديوم الأميركية، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي تقوم فيها الشركة بتوصيل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وقد تمكنت سبيس إكس من استعادة المرحلة الأولى المعززة من صاروخ فالكون 9 التي تم استخدامها في هذه المهمة، حيث عاد الصاروخ إلى قاعدة هبوط الصواريخ العائمة التابعة لها في المحيط الهادي.

وتتضمن هذه المهمة هدفًا أساسيًا وهو نشر الأقمار الصناعية في مناطق معينة، وبمجرد مرور ساعة بعد وقت الإطلاق، أكدت شركة سبيس إكس أنها نجحت في وضع كل قمر صناعي في مكانه كما كان مقررًا منذ البداية.

ومن المنتظر أن تقوم شركة سبيس إكس بإعادة إطلاق صاروخ فالكون 9 جديد بحلول 11 أكتوبر المقبل، من مركز الفضاء كينيدى في ولاية فلوريدا، وذلك باستخدام صاروخ فالكون 9 معاد استخدامه قبل ذلك.









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