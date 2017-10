بالفيديو.. سقوط ضحايا بإطلاق نار في حفل موسيقي بلاس فيغاس

المواطن - وكالات

أفادت قناة سي إن إن الأميركية أنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بأعيرة نارية في لاس فيغاس عقب تقارير عن مسلح يطلق النار.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ناشطين على موقع “تويتر” قولهم إن “مسلحين يطلقون النار أثناء حفل موسيقى في لاس فيجاس وسقوط ضحايا”.

وكانت تقارير أميركية أفادت عن إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار ليل الأحد قرب “مجمع وكازينو” ماندلاي باي في أحد المهرجانات الموسيقية في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة الأميركية قولها إنها تتعامل مع عملية إطلاق نار في المنطقة.

إلى ذلك أعلنت شرطة لاس فيغاس، على حسابها بتويتر، أنها تحقق بتقارير عن إطلاق نار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك.

كما أفادت وسائل إعلام أميركية أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من المجمع، في حين قُتل شرطي على الأقل.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T

— Eiki Hrafnsson (@EirikurH) October 2, 2017