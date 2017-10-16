بالفيديو.. سوبر إيكاردي يحسم ديربي الغضب لإنتر بثلاثية في مرمى ميلان

المواطن - وكالات

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه وجاره إيسي ميلان؛ بثلاثية لهدفين، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

تقدم إنتر عن طريق ماورو إيكاردي في الدقيقة 28، وتعادل سوسو لميلان في الدقيقة 56.

وتقدم إنتر مجددًا عن طريق إيكاردي في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل ميلان مرة أخرى عن طريق بونافينتورا في الدقيقة 81.

ونجح إنتر في خطف الهدف الثالث وهدف الفوز حينما أكمل إيكاردي الهاتريك من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر ميلان لـ22 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إيسي ميلان عند 12 نقطة في المركز العاشر.







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