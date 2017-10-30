بالفيديو.. عراقي تزوج 13 مرة وأنجب 40 ابناً.. والسبب أغرب من الخيال

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو متداول عن رجل عراقي كشف عن زواجه 13 مرة، مؤكداً سعيه للزواج الـ14 والسبب أغرب من الخيال.

وقال ناجي سليمان العيساوي، (69 عاماً) في الفيديو إنه يسعى دائماً حتى “يُكمل دينه” بأن تكون لديه 4 زوجات في آن واحد.

وأضاف العيساوي “تزوجت من امرأتين، ولكن عندما يكون هناك خلاف مع إحداهما أتزوج من أخرى”، موضحاً أن “ذلك استمر حتى أصبح العدد أربع نساء.. كلما تنقص لدي امرأة، سواء تتوفى أو أطلقها بسبب خلافات، أتزوج بأخرى بحيث يبقى عدد النساء لدي 4”.

وأشار إلى أن لديه 40 ابناً (أولاد وبنات)، ولكنه أحياناً ينسى أسماء بعضهم؛ فيخاطبهم بتسلسل أمهاتهم مثلاً ابن (الزوجة) الخامسة أو الثامنة الخ.

وأكد العيساوي أنه متزوج حالياً من 3 نساء ويبحث عن الرابعة.







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