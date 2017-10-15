بالفيديو.. عضوية مجانية من الزمالك للمشجع الباكي

المواطن - القاهرة

كرم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، حسني نصر الذي اشتهر بلقب “المشجع الباكي”، عقب مباراة منتخب مصر والكونغو.

ومنح الزمالك المشجع الباكي عضوية نادي القلعة البيضاء، تكريماً لوطنيته، بعدما أجهش بالبكاء عقب إحراز منتخب الكونغو هدف التعادل في شباك منتخب الفراعنة.

ولحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2-1.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، وسجل المحترف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للفراعنة في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق تمكن الكونغو من تسجيل هدف التعادل في مرمى عصام الحضري حارس منتخب مصر، وعاد الفراعنة للتقدم من جديد في الدقيقة 95 عن طريق ضربة جزاء سددها محمد صلاح.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب المصري رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 27 عاماً، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.







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