بالفيديو.. فرحة معاق بعد تأهل مصر لكأس العالم

المواطن - القاهرة

أظهرت الجماهير المصرية في الداخل والخارج فرحة عارمة بتأهل منتخب الفراعنة لكأس العام في روسيا 2018 للمرة الثالثة في تاريخ مصر إلا أن احتفالات ذوي الاحتياجات الخاصة كان لها طابع مميز.

عدد من الرياضيين من ذوي الإعاقة حرصوا على مشاهدة المباراة في استاد الجيش في برج العرب بالقرب من الإسكندرية حيث تم تخصيص أماكن لهم في أرض الملعب.

وفور انتهاء المباراة الصعبة وتأهل مصر قفز أحد ذوي الإعاقة من على الكرسي المتحرك وبدأ في الاحتفال والرقص بالرغم من أنه بقدم واحدة فقط.

وقد تفاعل المغردون مع هذا المشهد مطالبين بأن يتم مساعدته لتركيب طرف صناعي له.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :