بالفيديو.. فلاته: التوقف يؤثر على مستوى الاتحاد.. وهذا ما حدث مع كهربا !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الظهير الأيسر لنادي الاتحاد، عدنان فلاتة، أن توقف الدوري أثر على أداء لاعبي الفريق الاتحادي خلال مباراة أحد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 ـ 2، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال عدنان فلاته عقب نهاية اللقاء: “ربنا أراد ان نتعادل اليوم، ما كان مفروض أن نطلع مثل هذه النتيجة، التوقف لا يفيدنا دائماً، الدوري تلعب مباراة ثم يتوقف هذا يأثر علينا بشكل كبير “، مضيفا: “بعض اللاعبين في الاتحاد يجب أن يستدعون للمنتخب السعودي”.

وحول ما دار بينه وبين زميله بالفريق، المحترف المصري محمود كهربا، أجاب: “دائما اقول لكهربا ارجع شوية، هذا شي طبيعي حتى بالتمارين، وكهربا حبيبي واخويا”.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم على أحد في الدقيقة 10 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل أحد سريعا عن طريق فيجريدو في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها ليوناردو في الدقيقة 22، وفي الشوط الثاني سجل الاتحاد هدف التعادل عن طريق أحمد العكايشي في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، وأصبح رصيد أحد 4 نقاط في المركز الثالث عشر، مؤثتا في جدول ترتيب المسابقة قبل استكمال باقي المباريات.







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