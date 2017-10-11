بالفيديو.. كشف حقيقة اقتحام مقر اتحاد الكرة السعودي

المواطن - الرياض

كشف الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول اقتحام مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإتلاف الأوراق الرسمية داخل لجنة الحكام.

وقال مقدم برنامج أكشن يا دوري: «قصة اقتحام لجنة الحكام في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم إشاعة والقصة عبارة عن سقوط رف زجاجي فقط، بسبب زيادة الحمل عليه».

وأضاف سلطان الغشيان: «الإجراءات القانونية في مثل هذه الأمور هو أن يذهب الموظف المختص، ويبلغ الإدارة بالتلفيات، وهو ما حدث، وبالرجوع لكاميرات المراقبة داخل مقر الاتحاد، اتضح سقوط لوح زجاجي من تلقاء نفسه بسبب زيادة الحمل عليه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :