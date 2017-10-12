بالفيديو.. كشف مصير قضية البرقان بعد رفعها لهيئة الرياضة

المواطن - الرياض

أكد رجاء الله السلمي، وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات العامة، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، وجّه بتحويل ملف قضية عبد الله البرقان لهيئة التحقيق والرقابة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد نشر المخالفات والتجاوزات التي حدثت في فترة رئاسة عبدالله البرقان للجنة الاحتراف، وذلك عقب الكشف عن قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي.

وقال السلمي لبرنامج في المرمى: «تلقينا ملف القضية، ومباشرة ووجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بتحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة».

وأضاف المتحدث الرسمي: «الاتحاد السعودي طلب الاستعانة بأجهزة رقابية حكومية، ولذلك تم تحويل الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهي بدورها تتولى هذا الأمر».

وتابع: «وهيئة الرقابة والتحقيق جهاز يملك الكثير من القدرات، وبدأت حالياً بالاطلاع على ملف نادي الاتحاد والتحقيق فيه».







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