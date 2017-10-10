بالفيديو.. لاعب هولندي أمام مرمى بلا حارس ويفشل في التسجيل

المواطن - وكالات

في واقعة طريفة، نادراً ما تكرر في ملاعب كرة القدم، أضاع اللاعب DENNIS VAN DUINEN البالغ 20 سنة، هدفاً سهلاً أمام مرمى خالٍ من الحارس.

كان اللاعب “فان دوينن” يلعب مع فريقه HARKEMASE BOYS مباراة بالدوري الهولندي للهواة في العاصمة أمستردام، ونجده في الفيديو يستلم الكرة باحتراف هجومي مشهود، كمشاهير اللاعبين الكبار، ثم يتجه بها رأساً إلى مرمى الفريق المنافس، فيعترضه حارسه، إلا أنه يتخطاه بسرعة خاطفة وببراعة، إلى درجة يشعر معها من يراه بأن نجماً جديداً بدأ يبزغ بعالم كرة القدم، فبثوانٍ أصبح والكرة بين قدميه أمام المرمى الخالي من أي عائق.

وفجأة انقلب المشهد، حين لم يسددها “دوينن” سهلةً وطبيعية نحو المرمى، بل عنيفة “طارت” أعلى العارضة الخشبية وسط ذهوله نفسه، واستغراب من بحثوا عن تفسير لتسديدته القوية بدلاً من أن تكون عادية وبسيطة في الشباك.







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