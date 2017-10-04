بالفيديو.. لحظة الإعلان عن منح ولي العهد الدكتوراه الفخرية من جامعة الإمام

المواطن - الرياض

أعلن مدير جامعة الإمام، الدكتور سليمان أبا الخيل، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما أوصت به الجامعة من منح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان درجة الدكتوراه الفخرية.

وأوضح الدكتور أبا الخيل أنه تم منح هذه الشهادة لولي العهد تقديرًا لإنجازاته البارزة في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية، وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية.

ويقود ولي العهد جهودَ تحديث وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف فيما يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وزيادة مساهمة مصادر أخرى وتفعيل دور المرأة والشباب وتشجيع السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية.

🔴مدير #جامعة_الامام يعلن موافقة خادم الحرمين على ما أوصت به الجامعة على منح سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان درجة الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات #السعودية الدولية وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية pic.twitter.com/yX9ZkcHEND — جامعة الإمام بالرياض (@__imamu) October 4, 2017







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