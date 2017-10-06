بالفيديو.. لحظة مرور موكب الملك سلمان في شوارع موسكو

المواطن - وكالات

سيطرت أنباء زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عناوين الصحف والمواقع ووكالات الأنباء الروسية، كما احتلت العلاقات السعودية- الروسية جانبًا واسعًا من البرامج الحوارية على القنوات الفضائية الروسية.

وقد نشرت وكالة “رابتلي” الروسية مقطع فيديو يظهر فيه لحظة مرور موكب الملك سلمان المكون من أكثر من 30 سيارة على الأقل في أحد شوارع موسكو.

وأشارت الوكالة إلى العدد الكبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية التي رافقت خادم الحرمين في زيارته الأولى لموسكو.

يذكر أن هذه الزيارة شهدت التوقيع على العشرات من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها.







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