بالفيديو.. لحظة مقتل طفل برصاصة طائشة بحفل زفاف

المواطن - القاهرة

شهدت إحدى المدن شمالي مصر، واقعة مأساوية، حيث لقي طفل مصرعه برصاصة طائشة خرجت من بندقية كان يحملها أحد المدعوّين بحفل زفاف.

وكشف فيديو للواقعة قيام شاب من المدعوين بحفل زفاف بمدينة الحامول بكفر الشيخ شمال البلاد، باعتلاء المسرح، حيث حاول تحية العروسين بإطلاق النار، فخرجت رصاصة طائشة منه صوب طفل يقف أمامه ليخر صريعاً على الفور.

وتلقى مركز شرطة الحامول بلاغاً من الأهالي بمصرع طفل يدعى أيمن علاء، 14 عاماً، من قرية أبو سكين إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف.

وتبين من المعاينة أنه أثناء إطلاق شخص أعيرة نارية في الهواء ابتهاجاً بالعروسين خرجت طلقة بطريق الخطأ وقتلت الطفل على الفور.







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