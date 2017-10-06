بالفيديو.. لقطة تحظى بإشادة الجماهير في مباراة الأرجنتين والبيرو

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير الرياضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطة مميزة حدثت خلال مباراة الأرجنتين والبيرو، والتي أقيمت فجر الجمعة ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وظهر في مقطع الفيديو لاعب المنتخب الأرجنتيني جاجو في مباراة الأرجنتين والبيرو، وهو يطلب من الدكتور أن يسمح له بأن يلعب رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبالفعل استكمل جاجو مباراة الأرجنتين والبيرو حتى تم خروجه اضطراريًّا في الدقيقة (66).

هذا وواصل المنتخب الأرجنتيني مسلسل ترنحه في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وتعادل سلبيًّا مع بيرو فجر الجمعة، بالجولة الـ17 من التصفيات.

وتملك الأرجنتين 25 نقطة في المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات، إذ يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بشكل تلقائي إلى روسيا، ويخوض صاحب المركز الخامس ملحق التصفيات ضد نيوزيلندا بطلة الأوقيانوس.

وتخرج الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في المباراة الأخيرة يوم الثلاثاء، بينما تلعب بيرو، التي تأمل في بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1982، على أرضها ضد كولومبيا.

وتملك البرازيل التي ضمنت التأهل 38 نقطة، بينما تحتاج أوروجواي (28) إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة على ملعبها ضد بوليفيا لتبلغ النهائيات.

وتحتل تشيلي المركز الثالث أمام كولومبيا، ولدى كل منهما 26 نقطة. وعانت الأرجنتين في تسجيل الأهداف بعد أداء سيئ في التصفيات حيث تولى تدريبها ثلاثة مدربين.







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