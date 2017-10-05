بالفيديو.. محترف الاتحاد: تذبذب المستوى طبيعي.. وهذا اللاعب أكثر من يُزعجني !

المواطن ـ محمد سلام

أكد المحترف الكويتي في صفوف نادي الاتحاد، فهد الأنصاري، أن هبوط المستوى طبيعي، ويحدث لكافة اللاعبين في أنحاء العالم، واعدًا الجماهير الاتحادية بتحسن مستواه خلال الفترة المقبلة، والمنافسة على كافة البطولات.

تصريحات فهد الأنصاري جاءت عبر قناة atv الكويتية، حيث أكد اللاعب قوة بطولة الدوري السعودي، وعدم وجود فرق ضعيفة بعد قرار الاتحاد السعودي والسماح للأندية بالتعاقد مع 6 لاعبين أجانب.

وقال الدولي الكويتي: “جميع مباريات الدوري السعودي أصبحت قوية، وكافة الفرق دعمت صفوفها بالـ6 أجانب، فيما عدا الاتحاد الذي يمتلك 4 لاعبين أجانب فقط، ورغم ذلك سننافس على البطولات”.

وحول هبوط مستواه خلال الفترة الماضية، أجاب فهد الأنصاري: “مستواك المتذبذب؟! أي لاعب في العالم يمر بمرحلة هبوط مستوى.. وأنا سجلت هدفًا في آخر مباراة وراح أقدم كل ما لدي في القادم”.

وعن اللاعب الذي يحب رؤيته، ويشعر بخطورته داخل الملعب، أشاد فهد الأنصاري بقدرات محترف التعاون، اللاعب السوري جهاد الحسين، مؤكدًا أنه أكثر لاعب يزعجه في بطولة الدوري.







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