بالفيديو.. مصر تطلب التحقيق رسميًّا في استخدام المال السياسي القطري في اليونسكو

المواطن - القاهرة

طالب عدد من نواب البرلمان المصري، حكومة بلادهم بفضح دور المال السياسي القطري في التلاعب بنتائج انتخابات مدير منظمة اليونسكو.

وتقدمت مصر رسميًّا اليوم، بمذكرة لمدير عام اليونسكو، إيرينا باكوفا، لطلب التحقيق في حدوث خروقات شابت العملية الانتخابية؛ بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن بعثة مصر الدائمة لدى اليونسكو تقدمت، صباح اليوم الجمعة، بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو، لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة، والتي بدأت جولتها الأولى الاثنين الماضي، موضحًا أن وزير الخارجية سامح شكري التقى صباح اليوم إيرينا باكوفا، وقدم لها الشكر على الجهود التي بذلتها في إدارة عمل المنظمة خلال فترة رئاستها، وتعاونها الكامل والإيجابي مع مصر خلال تلك الفترة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري نقل لمدير عام اليونسكو ما تم رصده بشأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، مطالبًا بالتحقق منها بشكل عاجل لتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.







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